Grünenthal Schweiz feiert Jubiläum - 25 Jahre Tramadol Produktion

Aachen, Deutschland/Mitlödi, Schweiz (ots) - Das internationaltätige Pharmaunternehmen Grünenthal produziert seit 25 Jahren denWirkstoff Tramadol in seiner Schweizer Landesorganisation. Tramadol,ein zentralwirksames Analgetikum, kommt aus der Grünenthal-Forschungund zählt heute zu den Standards in der Schmerztherapie.Am 28. Juni feierten die Grünenthal-Gesellschafter mit derGeschäftsführung und den Grünenthal-Mitarbeitern sowie Firmen aus demKanton Glarus und Vertretern der Schweizer Politik dieses Jubiläum.Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal, sagte: "Heute ist ein großerTag für Grünenthal. Denn die Entwicklung von Tramadol hat unserUnternehmen geprägt - seitdem ist Schmerztherapie unser Kerngeschäft.Tramadol ist nach wie vor ein wichtiger Wirkstoff in der Behandlungvon mittelstarken bis starken Schmerz. Heute wie damals stehtGrünenthal für Innovation in der Schmerzforschung. Wir investierenjedes Jahr rund 200 Millionen Euro in unsere Forschung. Damit wollenwir die Lebensqualität von Patienten verbessern, die an Krankheitenmit Schmerzen leiden, für die es bislang noch keine Therapien gibt.Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2022 fünf neue Medikamente aufden Markt zu bringen."Vom Wirkstoff bis zur Tablette wird alles bei Grünenthalhergestellt. Damit hat die eigene Produktion einen sehr hohenStellenwert. "Hier in Mitlödi haben wir eine hochwertige Anlagegebaut, die nach höchsten Qualitätsstandards und -anforderungenproduziert und sogar von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDAzertifiziert ist. Am Schweizer Standort produzieren wir den WirkstoffTramadol für den globalen Markt," betonte Dr. Bernd Köhler,Produktionsleiter. "Diese großartige Leistung kann nur mithochqualifizierten Mitarbeitern gelingen, die mit Herzblut dabeisind," ergänzt Köhler, der als Nachfolger von Dr. Dieter Peters zum1. Juli 2018 nun auch neuer Geschäftsführer und Verwaltungsrat derProto Chemicals AG wird.Über GrünenthalGrünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisenderForschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bisfünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denenPatienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang nochkeine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als einUnternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklungverfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt.Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mitKonzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in insgesamt 32Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und denVereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100Ländern erhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit fürGrünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR. WeitereInformationen finden Sie unter www.grunenthal.comÜber Proto Chemicals AGDie Proto Chemicals AG in Mitlödi, Schweiz, ist eine 100prozentigeTochtergesellschaft des international tätigen PharmaunternehmensGrünenthal und ist der weltweit führende Anbieter des WirkstoffsTramadol. In der 1992/1993 eigens für den Wirkstoff erbautenFertigungsstätte arbeiten heute rund 50 Mitarbeiter. Die 1997gegründete Proto Chemicals AG ist sowohl von der FDA als auch von derSwiss Medic anerkannt und ISO 14001 sowie OHSAS 18001 zertifiziert.Zum großen Kundenkreis zählen führende generische undOriginalprodukte anbietende Pharmaunternehmen