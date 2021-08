Grünen-Wahlkampfchef: Wollen nächste Regierung anführen

HILDESHEIM (dpa-AFX) - Die Grünen wollen nach den Worten ihres Bundesgeschäftsführers Michael Kellner auch weiterhin die nächste Bundeskanzlerin stellen.



Es sei ein etwas "rumpliger Weg" gewesen, sagte Kellner, der auch Wahlkampfchef der Partei ist, am Montag in Hildesheim. Gleichwohl habe seine Partei vor einer Bundestagswahl noch nie bei 20 Prozent in den Umfragen gestanden. "Wir wollen das Unwahrscheinliche möglich machen und die nächste Regierung anführen", sagte Kellner.

Nach der Nominierung von Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin im April schlossen die Grünen zur CDU/CSU auf und überholten sie in einzelnen Umfragen mit bis zu 28 Prozent sogar. Nach ungenauen Angaben in Baerbocks Lebenslauf, verspätet gemeldeten Sonderzahlungen und Textähnlichkeiten zwischen Baerbocks Buch und anderen Texten sanken die Werte wieder.

Mit einer Freiluft-Veranstaltung auf dem Hildesheimer Marktplatz starteten Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck am Montag in eine bundesweite Wahlkampftour. "Annalena Baerbock und Robert Habeck - sie haben 'ne Mördertour vor sich", sagte Kellner. "Die nächsten sieben Wochen, da zählt's." Seine Partei wolle bei der Bundestagswahl Ende September besser abschneiden als derzeit in den Umfragen. "Das reicht uns nicht, da wollen wir noch was drauflegen."/hrz/DP/men