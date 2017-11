BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter hat die jüngsten Äußerungen des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zur Flüchtlingspolitik kritisiert und ihm "populistische Plattitüden" vorgeworfen. "Das entspricht nicht meinem Niveau, um dezidiert darauf einzugehen", sagte sie der "Berliner Zeitung" (Online-Ausgabe) zu Lindners Erklärungen in der "Bild"-Zeitung und fügte hinzu: "Mit populistischen Plattitüden lassen sich Sondierungen allerdings nicht ernsthaft führen." Lindner hatte den Grünen in dem Blatt vorgeworfen, mit ihrer Flüchtlingspolitik in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig zu sein.

Ihre Positionen auf diesem Gebiet seien "ein Konjunkturprogramm für die AfD". Der Familiennachzug müsse ausgesetzt bleiben, "weil wir in Schulen und beim Wohnen an der Grenze sind". Die Grünen lehnen das ab. In der Partei gibt es zudem seit einiger Zeit Befürchtungen, dass die FDP eine Jamaika-Koalition gar nicht will.

Foto: über dts Nachrichtenagentur