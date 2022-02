Grünen-Vorsitzende kritisiert FDP für Lockerungsdebatte

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat Äußerungen von FDP-Chef Christian Lindner, die Corona-Regeln zu lockern, kritisiert. "Ich halte nichts von einem Überbietungswettbewerb der Lockerungsforderungen", sagte sie dem "Tagesspiegel". Die Bürger hätten in der Pandemie schon genug "leere Versprechungen und überstürzte Handlungen" erlebt.

Die Liberalen drängen auf Lockerungsschritte, unter anderem soll in Geschäften nicht mehr 2G als Zugangsbeschränkung gelten. Diese Forderung wies Lang zurück: "Solange wir immer noch steigende Inzidenzen und eine angespannte Situation in den Kliniken haben, brauchen wir noch Geduld." Jetzt sei nicht der "richtige Zeitpunkt" für Lockerungen. Die Grünen-Chefin will jedoch eine Perspektive für Lockerungen erarbeiten. "Dafür braucht es Stufenmodelle, die auf stabilen Datengrundlagen beruhen, damit die Menschen und insbesondere Branchen wie die Kultur und der Einzelhandel Planungssicherheit haben", so Lang.

