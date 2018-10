Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir offen für Gespräche mit CDU

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die hessischen Grünen haben sich grundsätzlich offen für eine erneute schwarz-grüne Koalition gezeigt.



Natürlich werde man, wenn es rechnerisch möglich sei, miteinander sprechen, sagte Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir am Sonntag in der ARD. Das gelte für alle demokratischen Parteien. "Das ist unser historisch bestes Ergebnis, so grün war Hessen noch nie", sagte Al-Wazir./isa/DP/he