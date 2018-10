Grünen-Politikerin Ska Keller appelliert: Bürger müssen sich mehr für Europa einsetzen - 01. Oktober 2018

Bonn (ots) - Ska Keller, deutsche Co-Vorsitzende der Grünen imEuropa-Parlament, hat an die Bürger in den Mitgliedsländernappelliert, sich stärker für Europa zu engagieren und somit auf dieeuropakritischen Stimmen zu reagieren. "Wir dürfen das Feld nicht denanderen überlassen. Eine große Mehrheit der Menschen sagt, dass wirmehr Europa brauchen. Dann müssen sie aber auch offen äußern, was siepolitisch wollen", erklärte Keller in der Diskussionssendung unterden linden im Fernsehsender phoenix (Montag, 01. Oktober). Man müssegerade vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Jahrden Bürgern klar mache, was diesmal auf dem Spiel stehe. In einigenMitgliedsstaaten wie Ungarn, Polen, aber auch Österreich "geraten diebürgerlichen Freiheiten und die Pressefreiheit immer stärker inGefahr", warnte Keller.Die polnische Europa-Parlamentarierin Roza Thun sagte in Bezug aufihr eigenes Heimatland: "Wir müssen in Polen wieder auf deneuropäischen Weg zurückkommen." Die Gesellschaft in Polen sei "sogespalten, wie ich es noch nie erlebt habe". Medien und Teile derPolitik schürten ständig eine antideutsche Stimmung und warnten voreiner durch Berlin dominierten Europäischen Union. Angesichtszunehmender nationalistischer Gefahren werde es im kommendenEU-Parlament darauf ankommen, dass die europawilligen Politikerunterschiedlicher Fraktionen mit einer Stimme sprächen. "Wir braucheneine pro-europäische Front, die konstruktiv ist und die an dieserEinheit bauen will. Die destruktiven Kräfte dürfen nicht gewinnen",so Thun.http://ots.de/bxcxQyPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell