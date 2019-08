Hamburg (ots) - Das Tier des Jahres 2019, das Reh, jetzt auch mitMilitärtechnik verfolgen und eliminieren - so stellen sich diebayerischen Grünen die Lösung für das aktuelle Fichtensterben in dendeutschen Wäldern vor. Nur so ist die Forderung desFraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann zu verstehen: Rehe zukünftigauch in der Nacht jagen und dabei Nachtzieltechnik einsetzen. Beidesist zurzeit in Deutschland verboten. "Die bayerischen Grünenoffenbaren mit ihrer neuesten Forderung nicht nur völligewildbiologische Ahnungslosigkeit, sondern auch schamloseProfilierungsversuche auf dem Rücken der Wildtiere!" sagt Dr. AndreasKinser, Forst- und Jagdexperte der Deutschen Wildtier Stiftung.Landauf, landab wird derzeit über die Konsequenzen aus dem zumTeil dramatischen Absterben vor allem der Fichte in den WäldernDeutschlands diskutiert. Zu Recht, denn ein "weiter so" mitFichtenmonokulturen, dem Brotbaum des Forstwirtes und Paradies desBorkenkäfers, darf es nicht geben. "Die forstwirtschaftlichen Fehlervergangener Jahrhunderte werden aber nicht durch die kurzfristigeAufrüstung der Jäger und einen großangelegten Feldzug gegen diepflanzenfressenden Wildtiere behoben," kritisiert Kinser und ergänzt:"Im Gegenteil: Wer nachts jagt, drückt das Wild auf der Suche nachNahrung immer tiefer in den schützenden Wald, wo es dann nochhäufiger an den Bäumen knabbern muss."Hohe Populationen an Rehen verhindern in der Regel das zügigeWachstum junger Bäume und sind damit ein Problem für den Holzertragder Forstwirtschaft. Deshalb werden schon jetzt bundesweit Jahr fürJahr weit über eine Million Rehe und damit mehr als je zuvor auf derJagd geschossen. Erfahrene Jagdpraktiker wissen sehr genau, wie manim Rahmen der bestehenden Gesetze die notwendige Anzahl an Rehenunter konsequenter Beachtung des Tierschutzes erlegen kann. "Wirbrauchen jetzt keinen Ökopopulismus, sondern eine waldbaulicheDebatte darüber, wie wir unsere über Jahrhunderte entstandenenforstlichen Monokulturen langfristig in stabile Wälder umbauenkönnen, in denen auch Hirsch und Reh ihren Lebensraum finden", soKinser.Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell