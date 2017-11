Grünen-Politiker Robert Habeck sieht auch organisatorische Fehler als Gründe für das Scheitern der Jamaika-Gespräche

Bonn (ots) - Für den schleswig-holsteinischen UmweltministerRobert Habeck (Bündnis 90/Grüne) waren es auch Fehler auforganisatorischer Ebene, die eine Jamaika-Koalition auf Bundesebeneverhindert haben. Habeck, der in seinem Bundesland vor einigenMonaten ein Bündnis mit Union und FDP verhandelt hatte, wies daraufhin, dass in Kiel die größten weltanschaulichen Konflikte zu Beginnder Gespräche vorgetragen worden seien. "Und dann haben wir geschaut,ob es Brücken geben kann." Bei den Verhandlungen auf Bundesebene seidies jedoch anders gewesen. "Diese Härte hatten wir anfangs in Berlinnicht. Sie ist aber Voraussetzung dafür, dass man am Ende Kompromisseschließen kann, wenn man erst einmal die Grundsatzfragen geklärthat", so Habeck im Rahmen der Bundesdelegiertenkonferenz seinerPartei im Fernsehsender phoenix (Samstag, 25. November).Habeck trat dem Eindruck entgegen, wonach sich Kanzlerin AngelaMerkel nicht genügend für eine Jamaika-Koalition eingesetzt habe."Sie hat sich wirklich bemüht. Wenn überhaupt, dann lag es daran,dass ihre Autorität nicht mehr gereicht hat, um andere Parteien aufihre Verhandlungslinie zu bringen", so Habeck, der die politischeLage in der CSU als besonders hinderlich für den positiven Ausgangder Gespräche sah.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell