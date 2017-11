Grünen-Politiker Jürgen Trittin rechnet mit Neuauflage der großen Koalition

Bonn (ots) - Grünen-Politiker Jürgen Trittin ist überzeugt, dassdie SPD in den kommenden Wochen beidrehen und ein Bündnis mit derUnion auf Bundesebene schließen wird. "Ich bin ziemlich sicher, dasswir am Ende des Tages vor einer großen Koalition stehen", erklärteTrittin bei der Bundesdelegiertenkonferenz im Fernsehsender phoenix(Samstag, 25. November). Diese große Koalition werde aber von andererArt als die vorherige sein. Sie sei dann nicht nur kleiner, sondernwerde auch Opposition von zwei Seiten bekommen. "Durch zweiProtest-Parteien zur Rechten, AfD und FDP, und durch zwei Parteienzur Linken, Bündnis90/Grüne und die Partei 'Die Linke', dievergangene Woche nicht davor zurückgeschreckt ist, mit der AfD gegenEuropa zu stimmen", so Trittin.Im Rückblick auf die Jamaika-Verhandlungen warf Trittin der FDPvor, eine Koalition nie angestrebt zu haben. "Wer wesentlicheWahlziele erfüllt bekommt und dann vom Tisch aufsteht und geht, derwollte das nie."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell