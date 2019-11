Grünen Parteitag live bei phoenix - vom 15. bis 17. November 2019

Bonn (ots) - Die Grünen treffen sich vom 15. bis 17. November 2019 zu ihrerBundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld. phoenix überträgt den Parteitag anallen drei Tagen mit insgesamt zehn Stunden live. Am Freitag, 15. November ab16.00 Uhr stehen auf der Tagesordnung des Parteitags die Themen: "Wirtschaft,Klima und Finanzen" sowie "Wohnen" im Mittelpunkt. Höhepunkt des ersten Tagesist die programmatische Rede des Parteivorsitzenden Robert Habeck. Am Samstag,16. November berichtet phoenix ab 12.00 Uhr live. Es stehen die Wahl desParteivorstands und interner Gremien und Ausschüsse auf dem Programm. AmSonntag, 17. November, hält Anna-Lena Baerbock ihre Rede. phoenix sendet ab 9.30Uhr live.Durch die Parteitagsbericherstattung führt Jeannette Klag. Saalreporter MarlonAmoyal spricht mit Delegierten und Eva Wormit kommentiert das Geschehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell