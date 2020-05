Grünen-Parteitag: Weg vom Hyperkonsum / Tagesspiegel von Karl-Heinz Fesenmeier

Freiburg (ots) - Für viele scheint die Corona-Krise lediglich so eine Art Auszeit zu sein, die man schnell hinter sich lassen will. Sie hat aber gezeigt, dass man nicht wirklich alles braucht, was zuvor selbstverständlich erschien. Und dass mehr Selbstbescheidung etwa im Hinblick auf das Autofahren, Fliegen oder manch anderem Konsum nicht nur machbar ist, sondern für Umwelt, Klima und nicht zuletzt für einen selbst nur gut sein kann. Die Chance, jetzt Hyperkonsum und Turbokapitalismus zu überwinden, wie Grünen-Chef Robert Habeck fordert, sollte man deshalb nicht ungenutzt verstreichen lassen. http://mehr.bz/bof8566Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4586606OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell