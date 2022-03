Grünen-Haushälter: Sondervermögen nicht nur für Militär

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler plädiert dafür, dass geplante milliardenschwere Sondervermögen nicht allein für Investitionen in die Bundeswehr zu nutzen. "Investitionen in Sicherheit können nicht nur das Militär betreffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Cybersicherheit und ziviler Katastrophenschutz gehörten genauso zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff wie zivile Krisenprävention, humanitäre Hilfe, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. "Die Engführung auf die Bundeswehr führt in eine Sackgasse, die uns nicht sicherer macht."

Kindler sprach sich zudem dafür aus, die geplanten 100 Milliarden Euro nicht innerhalb kürzester Zeit überstürzt auszugeben, nur um das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erfüllen. Die Bundeswehr müsse angemessen finanziert werden - aber ihr Etat sei in den vergangenen Jahren mehrfach gestiegen. "Trotzdem frieren die Bundeswehrsoldaten in Litauen, weil warme Unterhosen und dicke Winterjacken fehlen." Grund seien ineffiziente Strukturen.

"Wir sollten nicht über eine abstrakte, symbolische Quote diskutieren, sondern wie die Strukturen und Fähigkeiten der Bundeswehr konkret verbessert werden können und das Geld sinnvoll eingesetzt wird", forderte Kindler. Die Bundeswehr sei jetzt schon überfordert bei der Beschaffung. "Wer glaubt, das wird besser, wenn man einfach 20 bis 30 Milliarden pro Jahr zusätzlich drauflegt, der irrt und zwar gewaltig", sagte Kindler. Die Strukturen der Bundeswehr müssten so umgebaut werden, dass mit dem zusätzlichen Geld effektiv und effizient umgegangen werde./tam/DP/zb