Grünen-Fraktionschef gegen Senkung der Unternehmenssteuer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen sehen die Pläne der Union zu einer Senkung der Unternehmenssteuern kritisch. "Zu hohe Unternehmenssteuern kann ich wirklich nicht als Problem ausmachen", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter dem Nachrichtenportal T-Online. Die deutschen Unternehmen machten "hohe Gewinne, investieren aber zu wenig. Sie legen also Geld zurück", so der Grünen-Politiker weiter.

In der Union gibt es Bestrebungen, Unternehmen zu entlasten. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) macht sich dafür stark, damit Deutschland angesichts von Steuersenkungen in anderen Ländern wie den USA als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibe. "Die Unternehmen kämpfen mit ganz anderen Dingen", so der Grünen-Fraktionschef. Die Infrastruktur sei "marode, deshalb verliert Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit. Dazu kommen der Fachkräftemangel, und die staatskapitalistische Dumpingkonkurrenz aus China", sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal T-Online.

