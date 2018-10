BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock übt scharfe Kritik am Kurs der SPD. "Ich sehe ganz nüchtern, dass die SPD die Frage der Ökologie inzwischen hinten anstellt", sagte Baerbock dem Nachrichtenmagazin Focus. Die Energiewende sei mal ein rot-grünes Projekt gewesen, aber jetzt spiele die SPD Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit gegen den Klimaschutz aus.

"Das ist ein Riesenfehler", so die Grünen-Chefin. "In den Stadtvierteln, in denen es die schlechteste Luft gibt, wohnen nicht die Millionäre, sondern die ärmeren Menschen", so Baerbock. Zu den Dauerspekulationen über den weiteren Bestand der Großen Koalition sagte die Grünen-Politikerin: "Die GroKo muss einfach mal ihren Job machen." Sie müsse die wesentlichen Fragen angehen. "Ich zerbreche mir jetzt nicht alle zwei Wochen den Kopf darüber, ob diese GroKo auseinanderfliegt oder nicht", so Baerbock. Der "ständige Streit, diese Lähmung zwischen CDU und CSU hat dieses Land leider schon ein dreiviertel Jahr behindert", so die Grünen-Politikerin. "Damit hat die große Koalition unserem Land geschadet", so die Grünen-Chefin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur