Grünen-Chefin schließt Sondierung mit CSU nach Bayernwahl nicht aus

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, empfiehlt nach der Bayernwahl am 14. Oktober 2018, wenn nötig auch Sondierungsgespräche mit der bisher regierenden CSU unter Ministerpräsident Markus Söder zu führen. Der "Welt am Sonntag" sagte Baerbock: "Für uns gilt in Bayern das Gleiche wie nach der Bundestagswahl im Herbst: Wir kämpfen für einen Politikwechsel." Bei einem entsprechenden Wahlergebnis setze sich die Partei an den Verhandlungstisch.

"Und wenn wir die Politik nicht relevant verändern können, dann sind die Gespräche schnell vorbei."

Foto: über dts Nachrichtenagentur