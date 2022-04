Grünen-Chefin Lang über Spiegel-Nachfolge: 'Es wird eine Frau'

BREDSTEDT (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Anne Spiegel soll nach den Worten von Grünen-Chefin Ricarda Lang eine weibliche Nachfolgerin bekommen. "Es wird eine Frau", sagte Lang am Dienstag im schleswig-holsteinischen Bredstedt. Die Besetzung der grünen Kabinettsposten sei bisher paritätisch geblieben. Das solle so bleiben. Drei der fünf grünen Bundesminister waren bislang Frauen. Eine Frage, ob Spiegels Nachfolgerin wie diese dem linken Parteiflügel angehören müssen, bejahte Lang hingegen nicht.

Spiegel hatte am Montag angekündigt, ihr Amt niederzulegen, nachdem bekanntgeworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz.

Grünen-Chef Omid Nouripour sagte, es gebe eine Verpflichtung, zeitnah einen Vorschlag zu machen. Die Familienministerin sei schließlich auch zuständig für die Situation der Frauen und Kinder, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchteten. Er hoffe auf eine Entscheidung bis Ostern.

Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, sagte auf die Frage, ob sie neue Bundesfamilienministerin werden könne: "Ich bleibe in Schleswig-Holstein."/hrz/DP/men