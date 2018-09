Grünen-Chefin Baerbock zu Brinkhaus-Wahl: Union durcheinander

BERLIN (dpa-AFX) - Die überraschende Abwahl von Volker Kauder als Unions-Fraktionschef zeigt aus Sicht von Grünen-Chefin Annalena Baerbock, wie durcheinander die Union ist.



Baerbock sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Ich kann nur hoffen, dass sie sich berappelt und ihren Job macht. Das Land muss ein Jahr nach der Wahl endlich mal regiert werden." In diesen Zeiten sei politische Führung mehr denn je gefragt. "Angesichts der weltweiten Krisen und Umbrüche muss Politik das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Seit Monaten erleben wir aber ein Taumeln der großen Koalition von einem Ausnahmezustand zum nächsten." Die Unionsfraktion im Bundestag hatte zuvor Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt./hoe/DP/tos