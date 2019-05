Grünen-Chef Habeck sieht Ergebnis der Bremenwahl als Regierungsauftrag

Bonn/Bremen (ots) - Bonn/Bremen, 26. April 2019 - DerBundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sieht seine Partei nachdem erfolgreichen Abschneiden bei der Bremenwahl vor große Aufgabengestellt: "Wir begreifen das Ergebnis als Regierungsauftrag", sagteHabeck am Wahlabend dem Fernsehsender phoenix. Nachdem die GroßeKoalition von der SPD ausgeschlossen worden sei, sei es nun an denGrünen, "zu entscheiden, ob es eine Jamaika-Regierung oder einrot-grün-rotes Bündnis in Bremen" gebe. Diese große Verantwortungwerde seine Partei einlösen, indem sie sich inhaltlich orientiere:"Das ist zuallererst die Frage, wie wir Klimaschutz umgesetzt kriegen- auch vor Ort, von Verkehr bis zur Energieversorgung", so derGrünen-Bundesvorsitzende. Es gehe um die Frage: "Gelingt es,relevante inhaltliche Projekte im ökologischen und sozialen Bereichzu finden. Und da kann man unser Ergebnis durchaus als Fingerzeigwerten, wohin die Reise gehen soll", so Habeck. Das Ergebnis derEuropawahl bezeichnete Habeck als großartig, gleichzeitig mache esaber auch "ein bisschen demütig": "Man will sich freuen, aber denkt:Alter Schwede, was kommt da an Aufgabe auf uns zu. Was jetzt passiertist, um die 22 Prozent, ist wirklich eine Sensation, die uns einStück weit den Atem nimmt". Diesen gigantischen Vertrauensvorschusswerde seine Partei sowohl bundespolitisch als auch auf europäischerEbene als Arbeitsauftrag werten, sagte Habeck.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell