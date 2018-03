Grünen-Chef Habeck kritisiert Monsanto-Übernahme

Berlin (ots) - Erstes Streitgespräch zwischen Bayer-Manager undGrünen-Politiker / Habeck warnt vor Marktmacht, räumt aber"Sozialromantik" im eigenen Lager einBerlin, 21. März 2018 - Der Parteichef der Grünen, Robert Habeck,hat die Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto durch den deutschenWettbewerber Bayer scharf kritisiert. In einem Streitgespräch mit demChef der Agrarsparte Cropscience von Bayer, Liam Condon, sagteHabeck: "Politisch spricht alles gegen die Fusion." Mit demZusammenschluss von Bayer und Monsanto entstehe noch mehr Marktmachtund gerieten Bauern weltweit in noch größere Abhängigkeit eineseinzigen Konzerns, warnte der Grünen-Chef in dem Gespräch, das in derneuen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 4/2018; EVT22. März) erscheint. "Weizen ist kein Produkt von Bayer oderMonsanto, sondern der Evolution. Die Konzerne haben es nur verändert,so sind sie immer weitergewachsen - und mit ihrer Marktmachtdominieren sie alles", kritisierte Habeck.Trotz zahlreicher Warnungen hat die EU-Kommission die Übernahmevon Monsanto durch Bayer an diesem Mittwoch genehmigt - wenn auchunter strengen Auflagen. So will Bayer große Teile seinesSaatgutgeschäfts an BASF verkaufen. Gleichwohl steigt Bayer durch die60 Mrd. Dollar teure Übernahme des US-Konkurrenten zum größtenAgrarkonzern der Welt auf.Das Gespräch zwischen Habeck und Condon wurde vor einer Woche inBerlin geführt. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen eineshochrangigen Vertreters von Bayer und eines prominentenGrünen-Politikers. Die Grünen haben die geplante Übernahme seitMonaten immer wieder scharf kritisiert. Im 'Capital'-Streitgesprächmit Condon räumte Habeck allerdings auch ein, dass es auf der Seiteder Öko-Bewegung nach wie vor "eine falsche Sozialromantik gibt".Auch Kleinbauern müssten die Möglichkeit haben, sich zu entwickelnund innovativere Anbaumethoden zu nutzen. "Ich will nicht zurück zueiner Bullerbü-Landwirtschaft mit drei Schweinen und zwei Hühnern.Wir wollen auch den Bauern in Afrika nichts vorschreiben. Ich möchteaber, dass unsere Fehler anderen erspart bleiben", sagte Habeck.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell