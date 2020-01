Köln (ots) - Grünen-Parteichef Robert Habeck hat die Vereinbarung zwischen derBundesregierung und den Braunkohle-Ländern NRW, Sachsen, Sachsen-Anhalt undBrandenburg zum Kohleausstieg scharf kritisiert. "Die Entscheidung fällt hinterden Kohlekompromiss zurück und wird für den Steuerzahler deutlich teurer alsnötig", sagte Habeck dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). DieBundesregierung habe aus den Protesten gegen den Braunkohle-Abbau imBraunkohlerevier Hambacher Forst nichts gelernt. Habeck kündigte auch eineRevision der Entscheidung an, das Steinkohle-Kraftwerk Datteln IV ans Netznehmen. Der Schritt sei falsch, frustriere viele Menschen und vergrößere dieKluft in der Gesellschaft beim Thema Klimaschutz. "Damit werden sich Grüne inRegierungsverantwortung nicht abfinden. Wir müssen jetzt schnellstmöglich hoheCO2-Mengen einsparen", so Habeck weiter. "Es ist unverantwortlich, diewesentlichen Entscheidungen zur CO2-Reduktion künftigen Regierungen zuüberlassen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4494396OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell