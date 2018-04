Grünen-Chef Habeck hört bei Rap-Texten lieber weg

Berlin (ots) - Berlin. Der Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeckhört zwar Rap, aber bei den Texten hört er lieber weg. "Zu Hause istjetzt oft Trap Music angesagt, das ist gechillter HipHop", sagteHabeck dem ROLLING STONE (Mai-Ausgabe). Das einzige Problem: "Mandarf als Grüner nicht auf die Texte achten."Bei Familie Habeck bestimmen die drei Söhne das Musikprogramm."HipHop läuft bei uns den ganzen Tag", verrät derGrünen-Bundesvorsitzende im Interview mit dem ROLLING STONE.Amerikanischer HipHop wohlgemerkt, kein deutscher Gangsta-Rap. "Durchdie Jungs wird das ganze Haus mit schwarzer Partymusik beschallt."Sein eigener Musikgeschmack sei jedoch eher durch die Rockmusikder 80er-Jahre geprägt. "Ich bin mit U2, Talking Heads und PhilippBoa aufgewachsen, aber Musik hat sich ja weiterentwickelt", sagteHabeck, 48. Die Rolling Stones seien heute ähnlich antiquiert wieCDs.Dass bei den Grünen das Interesse an Popkultur allgemein eherunterentwickelt ist, habe mit ihrer Geschichte zu tun: "Weil 'Pop'von 'populär' kommt und der ursprüngliche Antrieb der Grünen war,gegen den Mainstream zu sein", erklärte Habeck. "In diesem Milieu istPop negativ behaftet."Außerdem spricht Robert Habeck im ROLLING-STONE-Interview u.a.über die Studentenrevolte von 1968, Juso-Chef Kevin Kühntert,FDP-Chef Christian Lindner, die Fußball-Nationalmannschaft undFacebook. Das vollständige Interview lesen Sie in der Mai-Ausgabe desROLLING STONE, ab 26. April am Kiosk.Pressekontakt:sebastian.zabel@rollingstone.deOriginal-Content von: ROLLING STONE, übermittelt durch news aktuell