Grünen-Chef Habeck fordert Seehofer zum Rücktritt auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Rücktritt aufgefordert. "Horst Seehofer müsste vom Amt des Innenministers zurücktreten", sagte er der "taz am Wochenende". Seehofer habe "Rachegefühle zum Motiv seines innenpolitischen Handelns gemacht. Indem er die Stabilität Deutschlands und Europas seiner persönlichen Fehde unterworfen hat, hat er sich als Minister disqualifiziert", so Habeck.

Er teile den Eindruck, dass sich die CSU in eine rechtsnationalistische Partei verwandle, sagte Habeck im Interview. Die CSU arbeite an einer fundamentalen Richtungsverschiebung hin zu einer "illiberalen Demokratie". Ein Bündnis der Grünen mit SPD und CDU - ohne die CSU - schließt er nicht aus. "Die proeuropäisch orientierten Parteien müssen sich auf Bündnisse vorbereiten, die ohne die CSU auskommen", so der Grünen-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur