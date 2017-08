Grünen-Bahnexperte Gastel fürchtet dauerhaften Schaden für die Bahn

RASTATT (dpa-AFX) - Der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel fürchtet wegen der langen Sperrung der Rheintalbahn einen dauerhaften Schaden für den Bahnverkehr.



"Weil sich die Schiene mangels geeigneter Ausweichmöglichkeiten als zu unzuverlässig erweist", teilte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch mit. Ein kollabierendes Bahnnetz in Süddeutschland sei die Folge der Umleitung von Güterzügen Richtung Schweiz und Italien. Vorschläge wie den Ausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn und Bodenseegürtelbahn gebe es genug. Sie würden aber von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) blockiert, kritisierte Gastel.

Die europäische Hauptstrecke zwischen Nordsee und Mittelmeer war am 12. August wegen einer Bodenabsenkung an einer Tunnelbaustelle im badischen Rastatt gesperrt worden. Erst am 7. Oktober soll die Strecke nach Reparaturen wieder in Betrieb genommen werden./moe/DP/fbr