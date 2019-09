Mainz (ots) -Sperrfrist: 12.09.2019 05:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sonntagsfrage: SPD und CDU würden verlieren, Grüne hinzugewinnenWenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD aufeinen Stimmenanteil von 23 Prozent (-1 gegenüber März 2019). Damitverfügt die rheinland-pfälzische SPD über eine deutlich höhereUnterstützung als die Bundes-SPD (14 Prozent im DeutschlandTRENDSeptember 2019). Allerdings würden die Sozialdemokraten inRheinland-Pfalz mit 23 Prozent einen weiteren historischen Tiefstanderreichen. Die CDU wäre mit 28 Prozent weiterhin stärkste politischeKraft in Rheinland-Pfalz. Sie verlöre aber 3 Prozentpunkte und fieledamit auf ihren bisherigen Tiefstwert vom Oktober 2018 zurück.Drittstärkste Kraft würden die Grünen mit 21 Prozent. Mit einemdeutlichen Zuwachs von 7 Prozentpunkten gegenüber März kämen dieGrünen damit erstmals über 20 Prozent in Rheinland-Pfalz und rücktennahe an die SPD heran. Die amtierende Koalition aus SPD, Grünen undFDP würde somit weiterhin über eine Parlamentsmehrheit verfügen. DieMehrheit hätten auch ein schwarz-grünes Bündnis oder eineschwarz-rote Koalition. Die AfD käme unverändert auf 11 Prozent. DieFDP verlöre gegenüber März 2019 2 Prozentpunkte und würde 8 Prozenterzielen. Die Linke käme auf 4 Prozent (-2).Ministerpräsidentin Dreyer bleibt mit Abstand beliebtesteLandespolitikerinKnapp zwei Drittel der Rheinland-Pfälzer*innen (65 Prozent, +1Prozent im Vergleich zu Dezember 2018) sind aktuell mit ihrerpolitischen Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Im bundesweitenVergleich der Ministerpräsidenten rangiert Malu Dreyer damit in derSpitzengruppe. Die CDU-Landesvorsitzende undBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird deutlich wenigerpositiv bewertet. Mit ihrer Arbeit sind 42 Prozent sehr zufriedenoder zufrieden (-8 Punkte). Der FDP-Landesvorsitzende undWirtschaftsminister Volker Wissing gewinnt an Ansehen (+8) und wirdvon 35 Prozent der Rheinland-Pfälzer*innen positiv bewertet. DerSPD-Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz kommt ebenfallsauf 35 Prozent. Der designierte Spitzenkandidat und NachfolgerKlöckners als CDU-Fraktionschef, Christian Baldauf, erhältunverändert 30 Prozent Zustimmung.Mehrheit lehnt CO2-Steuer ab und plädiert für Fortsetzung derGroßen Koalition im BundDer Einführung einer CO2-Steuer als Maßnahme zum Klimaschutzstehen die Rheinland-Pfälzer*innen skeptisch gegenüber: Etwas mehrals die Hälfte ist dagegen (57 Prozent), 38 Prozent sprechen sich füreine CO2-Steuer aus. Außer bei den Anhängern der Grünen (dafür 77Prozent, dagegen 21 Prozent) finden sich bei allen Parteianhängernmehrheitlich Gegner dieser Steuer, vor allem bei den AfD- und denFDP-Anhängern. Für eine Weiterarbeit der Großen Koalition im Bund biszum Ende der Legislaturperiode 2021 plädieren mehr als zwei Drittelder Rheinland-Pfälzer*innen (70 Prozent). Auch 75 Prozent derSPD-Anhänger sprechen sich dafür aus. Dagegen würden nur 26 Prozentder Rheinland-Pfälzer*innen ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeitvon CDU/CSU und SPD im Bund begrüßen.Große Zustimmung für SPD-Wahlverfahren zum ParteivorsitzAuf Bundesebene hat das Auswahlverfahren zur Besetzung derkünftigen SPD-Doppelspitze mit den ersten Regionalkonferenzenbegonnen. Die Entscheidung der SPD, ihre Mitglieder zu beteiligen,findet bei den Rheinland-Pfälzer*innen großen Anklang (79 Prozent).Allerdings bemängeln zugleich 80 Prozent, auch unter denSPD-Anhängern selbst (75 Prozent), dass sich die Sozialdemokratenmomentan zu sehr mit Personalfragen und zu wenig mit Inhaltenbeschäftigen. An der Qualität des Bewerberfeldes scheiden sich dieGeister: Nur knapp die Hälfte der Rheinland-Pfälzer*innen (48Prozent) schätzt ein, es würden sich "gute Kandidatinnen undKandidaten" bewerben, 33 Prozent stimmen dem eher nicht zu. Bei denSPD-Anhängern äußern sich 67 Prozent positiv zu den Bewerbern um dieNahles-Nachfolge.Positiver Blick auf die wirtschaftliche LageDie wirtschaftliche Lage im Land wird von der Mehrheit derRheinland-Pfälzer*innen deutlich positiv eingeschätzt: Aktuellbewerten sie 73 Prozent der Rheinland-Pfälzer*innen mit "sehr gut"oder "gut", 24 Prozent mit "weniger gut" oder "schlecht". Damit wirddie wirtschaftliche Lage des Landes heute ähnlich beurteilt wieunmittelbar vor der letzten Landtagswahl. (März 2016: 77 Prozent:"sehr gut" oder "gut", 21 Prozent: "weniger gut" oder "schlecht").Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.001wahlberechtigten Rheinland-Pfälzer*innen (Erhebungszeitraum: 5. bis9. September 2019). Die ausführlichen Ergebnisse sendet dasPolitikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 12.September 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin Zur SacheRheinland-Pfalz!" frei. Sperrfrist Donnerstag, 12. September 2019, 5Uhr.Rückfragen bitte an: Dr. Ina-Gabriele Barich, Tel. 06131929-33227, Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz" oder AlexanderKnecht, Tel. 06131/929-33232.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell