Grüne wollen bundesweites Zentralabitur

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert ein bundesweites Zentralabitur. "Es ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Abiturientinnen und Abiturienten, dass das Abitur in Deutschland vergleichbar wird", sagte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Margit Stumpp, den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagsausgaben). Gemeinsames Ziel müsse "tatsächlich ein zentrales Abitur sein".

Die Kultusministerkonferenz sei "gefordert, weitere Schritte hin zu einem gemeinsamen Abitur zu gehen anstatt das Wenige, das bisher erreicht wurde, ständig in Frage zu stellen", so die Grünen-Politikerin weiter. In einem "vereinten Europa und einer globalisierten Welt" sei diese Diskussion "nicht nachvollziehbar". Über den Weg zum Zentralabitur könne man streiten. "Erforderlich ist ein Prozess, der alle Beteiligten mitnimmt und Akzeptanz schafft", sagte Stumpp. Die Debatte über ein bundesweites Zentralabitur geht damit weiter. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte die Diskussion angestoßen. "Wir brauchen in Deutschland innerhalb von fünf bis zehn Jahren ein zentrales Abitur und auch für andere Schulabschlüsse zentrale Prüfungen", hatte Eisenmann den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" gesagt. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) unterstützt die Idee, auch die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig zeigte sich offen für ein Zentralabitur. Widerstand gibt es aus Bayern.

