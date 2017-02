Grüne wollen Steuerabzug von Manager-Gehältern stark begrenzen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen wollen den steuerlichen Betriebsausgabenabzug von Manager-Abfindungen in Konzernen auf eine Million Euro pro Jahr begrenzen. Das geht aus einem Beschlussantrag der Grünen für ein Gesetz zur Deckelung der Managergehälter hervor, den die Grünen kommende Woche in den Bundestag einbringen wollen. Dieser Antrag liegt der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vor.

Zudem soll der Betriebsausgabenabzug von Manager-Gehältern auf 500.000 Euro pro Jahr gedeckelt werden. Das Gesamtgehalt eines Managers solle nur noch "höchstens zu einem Viertel variabel, also an den Erfolg geknüpft sein", so der Grünen-Antrag. Grünen-Fraktionsvize Kerstin Andreae kritisierte die jüngste Ankündigung der SPD für eine eigene Initiative zur Begrenzung der Managergehälter. "Dass die SPD nach vier Jahren Regieren plötzlich einen Gesetzentwurf ankündigt, ist ein leicht durchschaubares Wahlkampfmanöver", sagte Andreae. "Meine Prognose ist: Dieser Gesetzentwurf wird den Bundestag nicht erreichen", so die Grünen-Politikerin.

