Grüne wollen Millionen-Förderprogramm für Wohnungsbau

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts knapper Bauflächen und bezahlbarer Wohnungen fordern die Grünen ein sofortiges millionenschweres Förderprogramm für den Wohnungsbau. Konkret sollten mit einem staatlichen Zuschuss von rund 800 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren 100.000 Dächer ausgebaut sowie leerstehende Wohnungen und Häuser modernisiert werden, heißt es in einem Antrag, den die Grünen-Fraktion in die Haushaltsberatungen im Bundestag für 2019 einbringen möchte und über den die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben) berichten. "Die Wohnungsnot spitzt sich immer weiter zu. Die Bundesregierung darf hier nicht weiter tatenlos zuschauen", begründet die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt den Antrag.

Insbesondere bestehende Gebäude müssten stärker genutzt werden. "Vor allem im Ausbau von Dächern liegt ein riesiges und notwendiges Potenzial in den dicht besiedelten Ballungsräumen", meint Göring-Eckhardt. Nach einer Studie der Technischen Universität Darmstadt könnten in Deutschland allein durch Dachausbauten 580.000 Wohnungen entstehen. Gleichzeitig stehen in vielen Orten und Dörfern auf dem Land laut Statistischem Bundesamt rund zwei Millionen Wohnungen und Häuser leer. Diese brach liegenden Potenziale sollten gehoben und wiederbelebt werden. Konkret schlagen die Grünen vor, Dachausbauten und Modernisierungen von leeren Gebäuden im Umland mit einem Förderhöchstsatz von bis zu 150 Euro pro Quadratmeter zu bezuschussen. "Wir stärken mit dem Programm die Innenentwicklung im Bestand und geben eine Antwort auf die steigenden Baulandpreisen und ermöglichen Wohnungsbau ohne Flächenfraß", ist die Grünen-Sprecherin für Stadtentwicklung Daniela Wagner überzeugt.

