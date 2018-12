Grüne wollen Frauenquote für Entscheidungsgremien im Gesundheitswesen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen fordern eine Frauenquote für die Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens. Frauen seien in der Führung von Krankenkassen, Arzt- und Zahnarztorganisationen sowie weiteren Selbstverwaltungsgremien "stark unterrepräsentiert", heißt es in einem Gesetzesantrag, über den der "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe) berichtet. Deswegen sei es "notwendig, die Wahrung der Interessen von weiblichen Versicherten und Beschäftigen im Gesundheitswesen auch durch eine angemessene Repräsentanz in den Führungsstrukturen der Selbstverwaltung sicherzustellen".

Der Bundestag soll sich am Donnerstag mit dem Antrag beschäftigen.

