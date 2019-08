Grüne wollen „Bürgerfonds“ statt Negativzinsen – ein Alarmzeichen

Liebe Leser,

die Grünen (wie auch die inzwischen deutlich kleinere SPD) wollen einen Bürgerfonds auflegen, in den Sie einzahlen dürfen – oder müssen. Dies scheint noch nicht ganz geklärt zu sein. Der Bürgerfonds soll die „negativen Zinsen" für die „Kleinsparer (…) ausgleichen", so heißt es in einem Bericht. Die „Negativzinsen sind teuer für Sparer und gefährlich für die Finanzmarktstabilität", so entdeckte es



