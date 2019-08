Grüne wollen Bauzeiten für Klimaschutz-Projekte halbieren

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen die Zeit für Planung und Bau von Infrastruktur für den Klimaschutz halbieren - zum Beispiel für Schienen.



"Die Planungs-, Bau- und Realisierungszeiten sind derzeit in allen Bundesländern zu lang", heißt es in einem Papier zu Strukturwandel und Klimaschutz, das der Bundesvorstand an diesem Dienstag zum Abschluss seiner zweitägigen Klausur in Dresden vorstellen will. "Wir wollen daher bei CO2-mindernden Infrastrukturprojekten bundesweit möglichst doppelt so schnell werden."

Um das zu schaffen, schlagen die Grünen unter anderem vor, Bürger früh zu beteiligen, um Konflikte früh zu erkennen und zu lösen. Verschiedene Planungsstufen wollen sie verzahnen und effizienter machen. "Arten- und Naturschutz müssen von vornherein in die Planungen einbezogen werden; das macht Verfahren schneller und rechtssicherer", heißt es im Papier. Gerichtsverfahren sollen verbindlicher nach einer festen Frist eröffnet werden, die Gerichte sollen mehr Personal bekommen./ted/DP/zb