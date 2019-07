Grüne werfen Söder nach Bahnticket-Vorstoß Populismus vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben CSU-Chef Markus Söder wegen seiner Forderung nach einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets Populismus vorgeworfen. "Ich habe mich sehr gefreut über diesen Positionswechsel des CSU-Vorsitzenden, denn bisher hat die CSU die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf Bahntickets abgelehnt", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer, der "Welt" (Montagsausgabe). "Seit über zehn Jahren trägt die CSU die Verantwortung für die Verkehrspolitik in Berlin und hätte das längst umsetzen können. Nichts ist passiert."

Die Bahn, der öffentliche Verkehr und der Klimaschutz insgesamt spielten bis heute bei der CSU und ihren Verkehrsministern keine Rolle, kritisierte Krischer. "Wir werden die Frage der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Bundestag abstimmen lassen. Aber ich fürchte, dann werden wir wieder erleben, dass die CSU das ablehnt - nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz aus der Sommerpause", so der Grünen-Umwelt- und Verkehrsexperte. "Die Menschen haben diesen Populismus satt, weshalb sie die Union in der Klimapolitik auch nicht mehr ernst nehmen. Aber Herr Söder kann uns ja mal beweisen, dass es anders ist."

