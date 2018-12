Grüne werfen Klöckner mangelnden Einsatz für Bienen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) Scheinheiligkeit im Umgang mit Bienengiften vorgeworfen. "Noch im Frühjahr hat Julia Klöckner das überfällige Freilandverbot für wenigstens drei der schlimmsten Bienenkiller-Neonikotinoide mit markigen Sprüchen von `systemrelevanten Bienen` für sich reklamiert", sagte der Grünen-Agrarpolitiker Harald Ebner dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Jetzt, wenn die Pestizid-Lobby dieselben Stoffe per `Notfallzulassung` wieder auf die Äcker bringen will, ist Klöckner plötzlich ganz still und schiebt jede Verantwortung an ihre Behörden ab."

Mit solchen "Notfallzulassungen" können Insektizide trotz Verbot eingesetzt werden, falls keine anderen Bekämpfung möglich ist.

Foto: über dts Nachrichtenagentur