Grüne uneinig über Ausweisung russischer Diplomaten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen sind uneinig, wie sie die Ausweisung russischer Diplomaten bewerten sollen. Der Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, Jürgen Trittin (Grüne), hat Außenminister Heiko Maas (SPD) für den Beschluss kritisiert. "Die Ausweisung ist ein Akt symbolischer Solidarität mit Theresa May. Er erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo der Hintergrund des Anschlags, Herkunft und Weg des Giftes nicht abschließend geklärt sind. Von Belegen für die Beauftragung ganz zu schweigen", sagte Trittin der "Welt" (Dienstagausgabe).

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen sagte weiter: "Heiko Maas hat seine Entscheidung also auf der Basis von Indizien und Plausibilitäten getroffen. Dies wird Gegenreaktionen auslösen. Maas hat für dieses Vorgehen selbst das Wort geprägt: leichtfertig. Anfängerfehler sollten Deutschland nicht in einen neuen kalten Krieg stolpern lassen." Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, begrüßte hingegen die Entscheidung zur Ausweisung: "Als Zeichen der Solidarität mit Großbritannien ist diese Maßnahme richtig. Es darf aber in keinem Fall dazu führen, dass die Gesprächskanäle nach Moskau abbrechen", sagte er der "Welt".

Foto: über dts Nachrichtenagentur