Grüne und Union in der Sonntagsfrage gleichauf

Köln (ots) -Sperrfrist: 01.08.2019 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhrbei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendetwerden.In der aktuellen Sonntagsfrage liegen die Union und die Grünengleichauf. Im Vormonat hatten die Grünen noch einen Prozentpunkt vorder Union gelegen. Die Union legt einen Punkt zu und kommt auf 26Prozent. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 12 Prozent. DieAfD legt einen Punkt zu und kommt auf 14 Prozent. Die FDP bleibtunverändert bei 8 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und liegtbei 7 Prozent. Die Grünen liegen im Vergleich zum Vormonatunverändert bei 26 Prozent. Für die Sonntagsfrage im Auftrag derARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimapvon Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.503 Wahlberechtigte bundesweitbefragt.Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist auf ähnlichem Niveauwie im Vormonat. Aktuell sind 32 Prozent der Befragten sehr zufriedenbzw. zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Das ist ein Plusvon drei Prozentpunkten im Vergleich zu Anfang Juli. Gut zwei Drittelder Befragten (67 Prozent, -3) sind weniger bzw. gar nicht zufriedenmit der Arbeit der Bundesregierung. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.003Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Mit der Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sindaktuell 56 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+2). AußenministerHeiko Maas (SPD) kommt aktuell auf 51 Prozent Zustimmung (+6). Mitder Arbeit von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind derzeit 48Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind 12Punkte mehr als im Vormonat. Für Jens Spahn ist es der beste Wert,der bislang im ARD-DeutschlandTrend gemessen wurde. Mit der Arbeitvon Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sind 42 Prozent sehr zufriedenoder zufrieden (+2). Mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)sind derzeit ebenfalls 42 Prozent der Befragten zufrieden oder sehrzufrieden (+17 Punkte im Vgl. zu Juli 2018). Sein aktueller Wert istder bislang höchste, der im ARD-DeutschlandTrend für ihn gemessenwurde, allerdings wurde er bisher nur drei Mal abgefragt. Auch RobertHabeck kommt in diesem Monat auf seinen bislang höchsten Wert imARD-DeutschlandTrend: 40 Prozent der Befragten sind mit der Arbeitdes Grünen-Vorsitzenden zufrieden (+3). Allerdings kennen ihn 33Prozent der Befragten nicht oder können keine Angaben machen. Mit derArbeit des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner sind 37 Prozent derBefragten zufrieden oder sehr zufrieden (+6). Die Grünen-VorsitzendeAnnalena Baerbock kommt auf 30 Prozent Zustimmung (+4). 46 Prozentder Befragten kennen sie nicht oder können keine Angaben machen. DieCDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewinnt 6 Prozentpunkte imVergleich zum Vormonat. Aktuell sind 28 Prozent der Befragten mitihrer Arbeit zufrieden. Mit der Arbeit der Umweltministerin SvenjaSchulze (SPD) sind 24 Prozent der Befragten sehr zufrieden bzw.zufrieden (+5). 47 Prozent der der Befragten kennen sie nicht oderkönnen keine Angaben zu ihr machen. Mit der Arbeit desFraktionsvorsitzenden der Linken, Dietmar Bartsch, sind 19 Prozentder Befragten zufrieden bzw. sehr zufrieden (-1). 47 Prozent derBefragten kennen ihn nicht oder können zu ihm keine Angaben machen.16 Prozent sind mit der Arbeit von Bundesverkehrsminister AndreasScheuer (CSU) zufrieden bzw. sehr zufrieden. Dieser Wert ist imVergleich zu April unverändert geblieben. Mit der Arbeit von AliceWeidel, Fraktionsvorsitzende der AfD, sind 14 Prozent zufrieden bzw.sehr zufrieden (+2).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland -Fallzahl: 1.003 Befragte, Sonntagsfrage: 1.503 Befragte -Erhebungszeitraum: 29.07.2019 bis 30.07.2019; Sonntagsfrage:29.07.2019 bis 31.07.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews(CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame -Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einemAnteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Fragen im Wortlaut:Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnenund Politikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nichtbeurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit derpolitischen Arbeit von...?