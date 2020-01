Osnabrück (ots) - Hofreiter lobt Miersch-Vorstoß - Fraktionschef: "Zwei Prozentder Fläche insgesamt für Windkraft verfügbar machen"Osnabrück. Die Grünen stützen die SPD-Pläne für ein "Windbürgergeld", um mehrAkzeptanz für die Windkraft zu schaffen: "Die Windbranche braucht politischenRückenwind. Es ist gut, dass die SPD sich nicht länger an kontraproduktive Ideenwie eine Grundsteuer Wind klammert und stattdessen unserem Vorschlag nach einerWindprämie für Anwohnerinnen und Anwohner folgt", sagteGrünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(NOZ).Hofreiter reagierte auf die Ankündigung von SPD-Fraktionsvize Matthias Mierschin der NOZ, Bürger zu belohnen, die Windmühlen vor ihrer Haustür akzeptieren.Nach Mierschs Angaben wird in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe über dieEinführung eines "Windbürgergeldes" beraten. Hofreiter mahnte Tempo an: "Die SPDdarf nicht nur die Backen aufblasen, sie muss die Ideen auch gegen ihrenKoalitionspartner durchsetzen."Jahrelang habe die Bundesregierung die Windenergie abgewürgt, damit müsseSchluss sein, erklärte Hofreiter weiter. Er mahnte ein "Sofortprogramm" für denWindkraftausbau an. Notwendig sei eine Strategie, "mit der in Deutschland zweiProzent der Fläche insgesamt für Windkraft verfügbar gemacht" würden, sagte erder NOZ.Von ihrer pauschalen 1000-Meter-Abstandsregelung für Windkrafträder müsse sichdie Regierung hingegen "als Erstes verabschieden". Die Energiewende sei einProjekt, von dem vor allem der ländliche Raum profitiere, so derGrünen-Fraktionschef. "Es ist unverantwortlich gegenüber den Windregionen, wenndie Bundesregierung ihnen ihr wirtschaftliches Standbein raubt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4482188OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell