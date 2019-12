Grüne streiten über Homöopathie-Kommission: Befürworter sollen die Mehrheit in der Kommission haben, Gegner planen eigenen Textentwurf

Berlin (ots) - Schon vor dem Arbeitsbeginn einer Kommission der Grünen, die sichmit ihrer Haltung zur Homöopathie befassen soll, ist in der Partei ein Konfliktüber die Zusammensetzung ebendieser Kommission ausgebrochen. Grünen-Chef RobertHabeck wird dem Gremium vorsitzen. Unter den 14 Parteimitgliedern, die in dasGremium berufen wurden, seien Homöopathie-Befürworter in der Mehrheit,kritisierten die grüne Globuli-Kritiker gegenüber dem "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe).https://www.tagesspiegel.de/politik/sollen-kassen-globuli-zahlen-gruene-streiten-ueber-homoeopathie-kommission/25347574.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4473289OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell