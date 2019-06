Grüne stellen die Schuldenbremse infrage

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat die Schuldenbremse infrage gestellt.



"Wir müssen in Europa mehr investieren. Und auch in Deutschland ist der Investitionsbedarf riesig", sagte er der "Welt" (Montag). Die Bundesregierung fahre das Land aber im Augenblick auf Verschleiß. "Investitionen sind also dringend nötig, und dazu brauchen wir eine Veränderung rund um die Schuldenbremse."

Man dürfe künftigen Generationen weder ruinierte Finanzen durch exorbitante Staatsverschuldung hinterlassen noch eine kollabierende Infrastruktur. Seit 2009 darf die Neuverschuldung des Bundes maximal 0,35 Prozent des nominellen Bruttoinlandsproduktes betragen./zeh/DP/zb