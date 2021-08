Grüne starten Wahlkampftour: Habeck absolviert mehr Termine

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen starten kommende Woche eine Wahlkampftour durch die Innenstädte Deutschlands. Auf fast 100 Terminen soll das Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck für die Wahl der Grünen am 26. September werben. Start ist am 9. August auf dem Marktplatz von Hildesheim, Abschluss der Tour am 24. September in Düsseldorf - zwei Tage vor der Bundestagswahl.

Pro Tag sind bis zu fünf Termine angesetzt. So ist beispielsweise am 17. August Baerbock in Bamberg und Dachau, Habeck in Hanau, Aschaffenburg und Wiesbaden. Insgesamt ist Baerbock für 42 Termine eingeplant, Habeck für 55. Vier Termine machen die beiden gemeinsam, am 16. August ist Joschka Fischer in Frankfurt als Gast vorgesehen - an der Oder. Die öffentlichen Termine würden "unter Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen und in der Regel unter freien Himmel stattfinden", heißt es von den Grünen. Eine Anmeldung im Vorfeld sei nicht nötig.

