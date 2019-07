Grüne lehnen Einsatz von Bundeswehr-Bodentruppen in Syrien ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen lehnen einen Einsatz von Bodentruppen der Bundeswehr in Syrien ab, den die USA am Wochenende gefordert hatten. "Auslandseinsätze der Bundeswehr können nur auf Basis des Völkerrechts erfolgen", sagte der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner der "Welt" (Montagsausgabe). "Deutsche Bodentruppen in Syrien wären überhaupt nur dann denkbar, wenn es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates und eine glaubwürdige Friedensperspektive gibt", so der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.

Dazu fehle ihm allerdings im Moment die Fantasie.

Foto: über dts Nachrichtenagentur