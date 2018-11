Grüne legen auch bei Infratest kräftig zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen legen auch in der von Infratest gemessenen Stimmung kräftig zu. In der Sonntagsfrage kommt die Öko-Partei nach ihrem Leipziger Parteitag nun auf 23 Prozent. Das sind satte vier Prozentpunkte mehr als bei der am 18. Oktober veröffentlichten Infratest-Umfrage für das ARD-Morgenmagazin und sogar sechs Prozentpunkte mehr im Vergleich zum letzten "Deutschlandtrend" vor etwas über einem Monat.

Die Union erreicht demnach aktuell 26 Prozent, die SPD und die AfD jeweils 14 Prozent. Die FDP kommt auf 8 Prozent, die Linke auf 9 Prozent. Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.506 Wahlberechtigte bundesweit befragt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur