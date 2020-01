Grüne kritisieren: Zu wenig Fahrradstellplätze in niedersächsischen Fernzügen

Osnabrück (ots) - Grüne kritisieren: Zu wenig Fahrradstellplätze inniedersächsischen FernzügenTeilweise pro Zug nur acht Plätze für Räder - Kindler: "Angebot bleibtmeilenweit hinter Bedarf zurück"Hannover. Die Zahl der Fahrradstellplätze in Fernverkehrszügen der DeutschenBahn, die durch Niedersachsen fahren, hat sich in den vergangenen Jahren kaumerhöht. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eineAnfrage des niedersächsischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-ChristianKindler hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Laut Ministeriumist die Anzahl der Fahrradstellplätze in den 13 niedersächsischen Verbindungensehr unterschiedlich: So gibt es auf der Strecke von Hamburg nach Frankfurt undMünchen nur acht Plätze für mitgenommene Fahrräder, die Verbindung zwischenWesterland und Sylt hingegen bietet 32 Abstellmöglichkeiten."Das Angebot bleibt in Niedersachsen meilenweit hinter dem potenziellen Bedarfzurück", sagte Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, der "NOZ". Wasim Regionalverkehr eine Selbstverständlichkeit ist, ist für die Bahn und dieKunden im Fernverkehr noch immer eine Herausforderung." Kindler kritisierte:"Schon seit 2011 sagt die Bahn immer wieder zu, mehr Stellplätze für Fahrräderzu schaffen, aber bisher ist da viel zu wenig passiert."Die Zahlen des Verkehrsministeriums zeigen, dass Reisenden auf der Strecke vonStralsund über Hamburg, Kassel, Marburg und Frankfurt nach Karlsruhe nur dreiStellplätze zur Verfügung stehen. Die Verbindung zwischen Berchtesgaden undOberstdorf bietet derweil 32 Fahrradstellplätze. Auf der Strecke von Amsterdamnach Berlin über Hannover gibt es den Angaben des Verkehrsministeriums zufolge16 Abstellmöglichkeiten für Räder. Die Verbindung vom Ruhrgebiet nach Berlin istmit mindestens zehn und maximal 16 Fahrradplätzen ausgestattet. Auf manchenVerbindungen stehen die Stellplätze zudem nur auf einigen Abschnitten und nichtauf der gesamten Strecke zur Verfügung.Mit Blick auf diese Zahlen sagte Kindler: "Das kann nicht der Anspruch einerBahn sein, die das Rückgrat der Verkehrswende sein will." Für eine Verbesserungder Situation sieht der Grünen-Politiker Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)in der Pflicht: "Statt bei der Bahnpolitik unbeteiligt danebenzustehen und sichnur für den Straßenbau zu interessieren, sollte Minister Scheuer dafür sorgen,dass die Radstellplätze bei der Bahn zügig aufgestockt werden." Kindlerforderte, dass bei der Beschaffung neuer Züge ebenfalls darauf gedrängt werdensolle, genügend Radstellplätze zur Verfügung zu stellen: "Bei einem besserenAngebot an Stellplätzen würden auch die Nachfrage und die Auslastung anziehen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4493266OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell