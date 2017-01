Grüne gegen neues Gentechnik-Gesetz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Harald Ebner, Sprecher für Gentechnik- und Bioökonomiepolitik der Grünen, hat sich gegen das geplante Gentechnik-Gesetz von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gewandt. "Besser kein Gesetz als dieses", sagte Ebner am Sonntag. "Die Deregulierung neuer Gentechnik-Verfahren ist tatsächlich ein Skandal. Auch neue Gentechnik ist Gentechnik und muss genau so reguliert werden", sagte Ebner weiter.

Es sei gut, dass die SPD-Fraktion sich mit deutlichen Worten gegen den Entwurf gewandt habe. Ebner bezeichnete den Gesetzes-Entwurf als "Murks". Schmidts Gesetze mache Genmais-Anbauverbote so kompliziert, dass sie kaum je zustande kämen. Zudem werde es leicht gemacht, bestehende Verbote wieder zu kippen. In Wahrheit sei Schmidts Plan "ein Gentechnik-Comeback-Gesetz". Der Entwurf gehöre "komplett in den Reißwolf".

