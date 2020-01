Berlin (ots) - Die Grünen erheben einen Führungsanspruch in der nächstenBundesregierung. "Wir haben nicht vor, wie in Österreich als Juniorpartnereingepreist zu werden", sagte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck er der taz:"Wir wollen die nächste Bundesregierung definieren."Habeck äußerte sich in einem Doppelinterview mit der anderen Grünen-VorsitzendenAnnalena Baerbock. Sie sagte: "Den gestalterischen Führungsanspruch fürs Land,den haben wir, na klar."Beide Vorsitzende vermieden es, ausdrücklich eine Kanzlerkandidaturanzukündigen. Die Zeiten änderten sich rasant, sagte Baerbock. Deshalb solltendie Grünen den Teufel tun, jetzt die Kanzlerkandidatur auszurufen. "Natürlichwird es auch nach der nächsten Wahl nur einen Kanzler oder eine Kanzleringeben", fügte sie hinzu. "Wenn wir vor der Bundestagswahl so gut dastehen, dasswir eine Chance haben, das Land zu führen, werden wir alles Relevante regeln."Die Doppelspitze der Grünen grenzte sich von prominenten Politikern andererParteien wie Wolfgang Schäuble und Angela Merkel in der CDU oder früher OskarLafontaine und Gerhard Schröder in der SPD ab. "Diese historischen Duos teiltensich die Macht auf", sagte Habeck. "Das kurze Arrangement von Lafontaine undSchröder war arithmetisch. Der eine Kanzleramt, der andere Riesenministerium.Der eine Genosse der Bosse, der andere Linker. Die Logik lautet: Wenn der einegegen den anderen agiert, weiß man nicht, wer überlebt." Er und Baerbock wolltenes anders machen und Vertrauen etablieren.Baerbock und Habeck betonten auch Unterschiede zu den bisherigen Vorsitzendender eigenen Partei. "Früher gab es zwei Vorsitzende. Mit zwei Teams und zweiBüroleitern. Durch das Haus lief eine unsichtbare Wand", sagte Baerbock. Jetztarbeite die Doppelspitze eng zusammen. Habeck gab zu, man müsse es aucherdulden, wenn Baerbock ihm die Show stehle und umgekehrt. Man müsse den Partnerpermanent im Blick haben, sagte Baerbock. "Deshalb ist Teamsport schwieriger,macht aber auch mehr Spaß."Das Gespräch ist nachlesbar unter: taz.de/!5651653Pressekontakt:taz RedaktionTelefon: 030 259 02-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/42630/4489133OTS: taz - die tageszeitungOriginal-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell