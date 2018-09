Grüne fordern von Regierung Ende des 'Aussitzens' beim Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen verlangen von der Bundesregierung konkrete Entscheidungen in der Diesel-Krise.



"Die Zeit des Aussitzens muss vorbei sein", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen in den Städten bräuchten saubere Luft. Betroffene Autofahrer benötigten ein verbindliches, unbürokratisches und faires Angebot zur Nachrüstung älterer Diesel. Die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse sich von ihrer Blockade-Haltung verabschieden und den "Kuschelkurs mit den Autobossen" beenden.

Am Freitag will sich Merkel mit mehreren Fachministern treffen, um über neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten zu beraten. Ob schon eine Einigung auf ein Paket erreicht und bekannt gegeben werden kann, war offen. Am Montag wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD dann auch im Koalitionsausschuss damit befassen.

Hofreiter forderte, die Regierung müsse dafür sorgen, dass die Hersteller Nachrüstungen vollständig bezahlen. "Sie darf der Autoindustrie keine Tricksereien und Verzögerungen durchgehen lassen und muss rasch für die Zulassung nachgerüsteter Autos sorgen." Nötig sei darüber hinaus ein umfassendes Maßnahmenpaket für eine "echte Verkehrswende" in Städten, das auch Radfahrer und Fußgänger in den Blick nehme sowie Bus und Bahn attraktiver mache./sam/DP/zb