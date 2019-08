Grüne fordern variablen Mietendeckel

Berlin (ots) - In der Diskussion um den geplanten Mietendeckel inder Hauptstadt fordern die Berliner Grünen eine variable Regelung.Die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Katrin Schmidberger,sagte am Montag im Inforadio vom rbb, ein Mietspiegel müsseMieterhöhungen unter einer gewissen Grenze im Jahr zulassen und fairsein:"Es muss auch weiterhin möglich sein, dass ein Eiegntümer, derverantwortungsvoll handelt, sein Haus auch ordentlich bewirtschaftenkann. Das wird aber auch durch den Mietendeckel möglich sein."Man habe vom Bundesverfassungsgericht in der vergangenen WocheRecht bekommen bei der Entscheidung zur Mietpreisbremse. Das Urteilsage ganz klar, man könne ins Eigentum eingreifen, so Schmidberger.Es gebe kein Recht auf unendliche Renditen.Man brauche jetzt aber unbedingt Zusagen von der Senatsverwaltung,was das Personal betrifft:"Wir haben beim Zweckentfremdungsverbotsgesetz damals schongemerkt, dass es durchaus leider längere Zeit braucht, bis Du dasPersonal, was Du brauchst, findest. Natürlich hilft das beste Gesetznicht, wenn dann die praktische Umsetzung scheitert."Bei der Mietenabsenkung sei es auch wichtig, dass man mit Maßdarangehe. Bei jedem Centbetrag solle das laut Schmidberger nichtmöglich sein. Nur bei sogenannten Wuchermieten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell