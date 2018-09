Grüne fordern umfassende und schnelle Diesel-Nachrüstungen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen verlangen von der Bundesregierung rasche Klarheit für Umbauten an Motoren älterer Autos, um Diesel-Besitzer vor Fahrverboten in weiteren Städten zu bewahren.



"Ich erwarte eine umfassende und schnelle technische Hardware-Nachrüstung schmutziger Diesel-Pkw auf Kosten der Hersteller", sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dagegen seien Vorschläge wie ein Prämien-Programm für neue Fahrzeuge nicht zielführend. "Davon profitieren nur diejenigen, die sich ein neues Auto leisten können. Jede normale Familie bleibt auf ihrem alten umweltschädlichen Diesel-Pkw sitzen."

Baerbock forderte, im Koalitionsausschuss von Union und SPD an diesem Montag müssten endlich Ergebnisse vorgelegt werden, die für saubere Luft in den Städten sorgten und auch umgesetzt würden. "Es ist schon erstaunlich: Wie beim Diesel-Gipfel vor der Bundestagswahl sind es nun die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, die die Bundesregierung kurzzeitig zum Handeln motivieren und das Aussitzen unterbrechen." Grundlegend nötig sei eine "echte Verkehrswende hin zu besseren Angeboten im Personennahverkehr und einer besseren Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger"./sam/DP/zb