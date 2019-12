Grüne fordern leichtere Vergleichbarkeit von Kassenleistungen

BERLIN (dpa-AFX) - Leistungen und der Service von Krankenkassen sollten aus Sicht der Grünen für Versicherte leichter zu vergleichen sein.



Aktuell finde der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Kassen fast nur über die Höhe des Zusatzbeitrages statt, heißt es in einem Antrag, der am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll. Geschaffen werden sollten daher "Qualitätstransparenz" und Anreize, die Kassen für eine gute Versorgung belohnen.

Eine günstige Kasse allein nutze nichts, sagte die Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink der Deutschen Presse-Agentur. Leider sei es für Versicherte bisher jedoch nicht nachzuvollziehen, ob eine Kasse beispielsweise Kuren verweigere oder minderwertige Hilfsmittel geliefert würden. Widersprüche, Ablehnungsquoten und Gerichtsverfahren der einzelnen Kassen sollten daher veröffentlicht werden. Zudem müsse ein System zum Messen und Bewerten der Versorgungsleistung entwickelt werden./sam/DP/zb