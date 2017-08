Grüne fordern Strafen für Autokonzerne im Diesel-Skandal

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen wollen die Autokonzerne für den Betrug am Verbraucher im Diesel-Skandal bestrafen. "In der Regierung werden wir Strafzahlungen für die Betrügereien der Autokonzerne einführen, die Verkehrsminister Dobrindt bisher blockiert", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der "Bild" (Freitag). Die Autofahrer dürften nicht "die Gelackmeierten sein", so die Grünen-Politikerin weiter.

"Es braucht wirksame Nachrüstung auf Kosten der Hersteller. Wenn die Leistung des Fahrzeugs dadurch abnimmt oder Verbräuche zunehmen, müssen sich die Hersteller zu angemessenen Entschädigungsleistungen verpflichten", sagte die Spitzenkandidatin.

