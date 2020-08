Grüne fordern Milliardenprogramm zum Schutz des Waldes

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen fordern Investitionen in Milliardenhöhe und schärfere Gesetze, um dem Waldsterben entgegenzuwirken. Das geht aus einem Positionspapier für die am Montag beginnende Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin hervor, über das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben) berichten. Darin sprechen sich Parteichef Robert Habeck und der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter für eine "Urwald-Offensive" in Deutschland aus.

"Wir wollen einen mit 500 Millionen ausgestatteten Wildnisfonds einrichten", heißt es in dem Papier. Damit sollten zunächst fünf und später zehn Prozent ökologisch besonders wertvoller Waldfläche gesichert und durch den Verzicht auf Holznutzung wieder zu Urwäldern werden. Die staatlichen Waldeigentümer müssten dabei ihrer Vorbildrolle gerecht werden. Außerdem schlagen die Grünen einen "Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro für die nächsten Jahre" vor, um die Umwandlung von Plantagen- und Monokulturen zu naturnahen Laubmischwäldern voranzutreiben. Grundsätzlich sollten staatliche Waldhilfen an ökologische Kriterien geknüpft werden - etwa die Pflanzung heimischer Arten und bodenschonende Ernteverfahren. Mittelfristig sprechen sich die Grünen dafür aus, gesetzliche Mindeststandards für die Waldbewirtschaftung einzuführen. Dafür solle das Waldgesetz geändert werden. Auch das Jagdgesetz solle verschärft werden, um ein "effektives, an wildtierbiologischen Erkenntnissen orientiertes Wildtiermanagement" zu ermöglichen. So solle ein "übermäßigen Verbiss" gewünschter Baumarten verhindert werden. "Der Entwurf der Bundesregierung für eine Jagdgesetznovelle wird diesem Anspruch leider nicht gerecht und gefährdet daher den nötigen Waldumbau", kritisieren die Autoren. "Wir stehen vor einer neuen Dimension des Waldsterbens", sagte Habeck den Funke-Zeitungen. "Mehrere Hitzesommer in Folge, extreme Trockenheit und ausgelaugte Böden richten enorme Schäden an, Brände und Schädlinge tun ihr Übriges." Es sei höchste Zeit, dass man die Wälder nachhaltig umbaue, damit sie eine Zukunft hätten. "Wir müssen weg von Kiefernplantagen und anderen Monokulturen und hin zu naturnahen Mischwäldern mit hohem Laubbaumanteil." Nur so würden sie widerstandsfähiger gegen steigende Temperaturen und Trockenheit. "Mit einem Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro wollen wir diesen Umbau fördern." Hofreiter gab Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eine Mitschuld am Zustand der Wälder. "Es ist fahrlässig, dass sie auch nach drei Dürrejahren noch kein klares und zielgerichtetes Waldschutz- und -umbaukonzept vorgelegt hat", kritisierte er. Die bisherigen Waldhilfen seien weder auf waldökologische Anforderungen ausgerichtet noch an die Erfüllung ökologischer Vorgaben gebunden. "Klimaschutz ist Waldschutz und Waldschutz ist auch Klimaschutz - daran muss die Ministerin ihr Handeln ausrichten." Neben Habeck und Hofeiter haben die Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer, Harald Ebner, Steffi Lemke und Bettina Hoffmann das Papier unterzeichnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur