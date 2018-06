Grüne fordern Asylkompromiss mit Umverteilung in Europa

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem EU-Gipfel zum Asylstreit wenden sich die Grünen gegen ausgelagerte Flüchtlingslager in Ländern wie Libyen und fordern eine Rückbesinnung auf den Plan, Schutzsuchende in Europa zu verteilen.



"Es ist höchste Zeit für eine europäische Lösung auf Grundlage des Prinzips der Solidarität", erklärte die Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, am Dienstag in Brüssel.

"Wir können unsere Verantwortung für den Schutz von Menschen in Not nicht an andere Länder wie Libyen auslagern, die eine fürchterliche Menschenrechtsbilanz und Vorfälle mit Folter und Versklavung haben", meinte Keller. Gleichzeitig könne man auch die südlichen EU-Staaten Italien und Griechenland nicht damit alleine lassen, alle ankommenden Menschen zu registrieren und unterzubringen.

Das Europaparlament habe sich mit großer Mehrheit für eine Reform des sogenannten Dublin-Asylsystems mit einer verpflichtenden Umverteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. "Die Staats- und Regierungschefs sollten sich bei ihrem Gipfel danach ausrichten", fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Der EU-Gipfel soll am Donnerstag eine europäische Lösung für den Umgang mit Flüchtlingen finden, die die CSU von Alleingängen an der deutschen Grenze abhält und eine Regierungskrise in Deutschland abwendet. Zuletzt zeichnete sich auf europäischer Ebene aber nur in zwei Punkten Konsens ab: Die EU-Außengrenzen sollen strikt abgeriegelt und sogenannte Anlandepunkte in Staaten außerhalb der EU geprüft werden. Die seit Jahren debattierte Umverteilung von Flüchtlingen ist wegen Widerstands aus Osteuropa blockiert./vsr/DP/men